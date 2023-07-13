下賽季波爾金吉斯（Kristaps Porzingis）和雙探花塔圖（Jayson Tatum）、傑倫布朗（Jaylen Brown）的三人組合，讓「綠衫軍」賽爾提克的未來充滿無限希望，根據《ESPN》大神沃洛納斯基（Adrian Wojnarowski）報導，綠衫軍已和波爾金吉斯提前簽定2年6000萬美元續約（合約自2024-25年賽季生效），加上已執行下賽季3600萬美元的球員選擇權，波爾金吉斯未來3年可進帳9600萬美元。

賽爾提克上季距離重返總冠軍賽僅差一步，休賽季他們大膽告別防守大鎖史馬特（Marcus Smart）等人，換得明星長人波爾金吉斯加盟，並允諾將會提供續約，此外因為波爾金吉斯加入，將影響葛蘭特威廉斯（Grant Williams）上場時間，因而將後者以先簽後換的方式送走，拿回首輪籤。

波爾金吉斯在2015年選秀會第4順位被尼克挑中，當時造成地主紐約麥迪遜花園廣場噓聲不斷，除了尼克球迷失望之外，外界同樣不看好他的未來發展，主要是波爾金吉斯的身材過於單薄，不過「波神」很快地證明自己絕對配得上第4順位，生涯第3個賽季場均得分就突破20大關，同年入選首次明星賽，打出了接班「甜瓜」安森尼（Carmelo Anthony）的態勢。

只是在尼克生涯尾聲和效力獨行俠時，波爾金吉斯遭遇傷勢困擾，總是打打停停，也遲遲無法找回本領，上季在沒有戰績壓力的巫師陣中效力，波爾金吉斯大多數的攻守數據呈現上漲，場均能投進2.1顆三分球、1.5記火鍋，創下職業生涯新高的23.2分，但如何處理球權問題，有待總教練馬祖拉規劃。