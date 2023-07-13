全國教師會解析，今年分科測驗歷史科試題從傳統出發，邁向文本閱讀的脈絡化歷史思考。試題中間偏難，穩健中求突破，重視閱讀理解，學生需利用資料線索像史家一樣閱讀，走向脈絡化思考。

全教會說，今年歷史科試題，歷史知識點仍然是解題的基礎，熟讀課本，依舊是掌握基本分數的不二法門。至於創新方面，則是利用題目所提供的史料，延伸課本知識的多元理解，進行脈絡化的歷史思考，應用知識點，進行當時、當地、當人的判斷。

全教會說，今年歷史科試題不像過往略古詳今，中國古代史題目較以往增加不少，經濟貿易題型偏多。試卷出題用心，緊扣課綱精神，將國家的控制及人群的移動相結合。第16題頗具新意，運用魚菜共生的原理，扣合SDGs永續發展概念。

全國高級中等學校教育產業工會解析，今年歷史科題目，偏重必修課程，尤以東亞史為多，題目中規中矩，結合舊題型與知識點多，圖表判讀題少，中間偏易，高分群鑑別度低。

全中教表示，今年歷史科沒有做圖的題目，混合題與非選擇題都是中規中矩的問答題。學生仔細閱讀、根據題意做答就可以，無須過度揣測題意了！

全中教指出，混合題第44至46題考1962年的古巴飛彈危機，與近日中國與古巴討論軍事合作的國際新聞扣合。選修歷史雖與前三冊結合，但未突顯其特色，看不出學測與分科試題的差異。

全中教說，今年歷史科整體中偏易，選項誘答力較低沒有跨科題，沒有時事題，對熟讀歷屆考題的學生有利。部分題目具探究與實作精神(38-40題)，但整體而言知識點與時序記憶的要求仍高。