據大陸央視新聞報導，今天（13日）上午10點，大陸國務院新聞辦召開新聞發佈會，大陸海關總署相關負責人介紹，上半年中國外貿進出口同比增長2.1％，規模創歷史同期新高，外貿進出口穩中提質，符合預期。

據海關統計，今年上半年，中國貨物貿易進出口總值20.1兆元（人民幣，下同），同比增長2.1％，其中出口11.46兆元，同比增長3.7％；進口8.64兆元，同比下降0.1％。

大陸海關統計顯示，上半年，中國外貿進出口規模在歷史同期首次突破20兆元，其中第一季、第二季分別達到9.76兆元和10.34兆元，同比均實現正增長。從環比來看，第二季進出口比第一季增長6％，5月份、6月份均環比增長1.2％。

中國外貿結構持續優化，一般貿易進出口13.16兆元，同比增長4％。民營企業進出口增長8.9％，佔進出口總值的比重提升至52.7％。電動載人汽車、鋰電池、太陽能電池等新三樣產品，合計出口增長61.6％，拉動整體出口增長1.8個百分點。

同期，中國對第一大貿易夥伴東協進出口3.08兆元，同比增長5.4％，佔進出口總值的15.3％。對歐盟進出口2.75兆元，同比增長1.9％。中國對「一帶一路」沿線國家進出口同比增長9.8％，高出整體增速7.7個百分點，佔進出口總值的34.3％。對RCEP其他成員國進出口同比增長1.5％。