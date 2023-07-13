為提升行人安全及路權觀念，台中政府警察局太平分局透過不斷的宣導，讓駕駛人和行人遵守共同規範，建構一個安全的用路環境。（太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

為提升行人安全及路權觀念，台中政府警察局太平分局針對「路口不停讓行人」重點取締，統計5月1日至6月30日止，2個月共取締1092件，相當於1天就開出18張罰單。

汽（機）車停讓行人新制6月30日上路後，車輛若未停讓斑馬線上穿越馬路的行人最高罰新台幣6000元，甚至還要記點及接受3小時道安講習，太平分局針對「路口不停讓行人」、「非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開」、「人行道違規停車與違規臨時停車」等列為重點取締項目，累計2個月共取締1092件，希望透過勤務作為及不斷的宣導，讓駕駛人和行人遵守共同規範，建構一個安全的用路環境。

但也為防制行人帝王條款亂象，太平分局表示，行人於道路行走或穿越道路時，應依道路交通安全規則第133、134條，違者得依道路交通管理處罰條例第78條舉發取締。

為加強宣導防制行人違規及不停讓行人造成交通事故，近期除在易肇事路口持續加強執法外，同時也於執法過程中，將巡邏車掛上「車輛路口不停讓、行人取締大執法」等布條，提醒往來車輛務必停讓，許多民眾也相當肯定警方的做法，間接的提升見警率。

同時也對轄區易肇事路口（段）邀請路權單位進行會勘，統計今(112)年度迄今，提報道路工程建議改善34處，持續透過改善交通號誌、標線等相關硬體設施來強化行人安全。

太平分局分局長蔡慶星表示，繼續防制行人事故，依違規熱時、熱點規劃警力加強取締，並配合科技執法設備併行，期以強力執法量能，提升駕駛人與行人守法觀念，一起來提升路口安全環境。