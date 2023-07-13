目前，歐洲石油巨頭正尋求透過進入再生能源產業，來發展其低碳業務。

德國能源監管單位Bundesnetzagentur主管Klaus Mueller說，此一結果證實了，投資於德國海上風電的吸引力。此舉也是朝向2030年達到30GW的國家離岸產能的目標，邁向重要一步。

Jefferies分析師注意到拍賣價格之高，並補充稱，此暗示「能源公司/開發商對歐洲海上風力發電場興趣濃厚」。

海上建造渦輪機的三個場地分別在北海Heligoland島西北方120公里處，一個位在波羅地海Ruegen島外海25公里處。

BP離岸風電負責人Matthias Bausenwein說，風力發電場生產的電力將用於製造低碳(或綠色的)氫和生物燃料，以及供應BP的電動車充電網路。

道爾達執行長Patrick Pouyanne說：「我們進入歐洲最大電力市場，德國海上風電市場，是執行我們的戰略的關鍵一步」。