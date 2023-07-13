根據港務公司去年統計，所經管之國際與澎湖、布袋國內商港，包含329座碼頭、防波堤86座、道路91條、橋梁20座、變電站64座等構造物，為正常營運，辦理港灣構造物巡查維護作業顯得重要。

因應臺灣港群推行智慧化與數位化，港務公司自2017年起檢視港區各項巡查作業從紙本作業轉換為數位化的可能性，做為智慧化基礎，也須節省巡查業人員作業時間。其中，「港灣構造物維護管理系統」上線3年，現在巡查人員只要透過巡查APP就能完成線上巡查工作，若構造物經巡查有修繕需求，直接透過系統審核流程作業，使港灣管理人員可隨時追蹤修繕情形，有別以往紙張方式填報、彙整及通報修繕等作業模式。

在「港灣構造物維護管理系統」上線後，巡查工作已不需要回辦公室填寫報表、統計報表、彙整巡查照片及通報修繕等繁重作業，可以線上填報及系統智慧化統計，並即時通報維修，也有維護管理手冊讓未來修繕人員有所依循，可大幅提升巡查維護人員作業效率，因應港區智慧化發展趨勢。

港務公司近年推動巡查作業E化已有成效，包含紙本作業轉換為數位化及電子陳核，實現數位轉型；提升巡查人員作業效率，邁入智慧化資料管理及運用；系統可依據公司巡檢頻率自動排程，並有彙整及提醒功能，應辦作業不疏漏，達成永續兼具現代化港口智慧管理目標。