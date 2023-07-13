新竹市長高虹安邀請MLB美國職棒大聯盟場務專家Chad Olsen到新竹棒球場現場檢測與評估，但有議員反應，到場卻只能在3樓貴賓席，只看得到開挖動作、聽不到聲音，宛如「看默劇」。市府則回應，為尊重美方專業，原則上不妨礙內部作業，會後也將提供畫面市。

市議員林彥甫說，今日大聯盟場務專家到棒球場現勘，市府邀請議員到場勘查，結果沒想到是來看默劇，他說，市府把議員關在3樓貴賓席，只看得到開挖動作，但是完全聽不到相關人員說明的聲音，反映要求應使用麥克風，結果也沒有使用。

林彥甫質疑，如果高虹安市長真的希望在棒球場的改善能夠府會合作，就不應該是用這種方式對待議員，既然邀請議員來，就要好好的說明，讓議員清楚了解相關開挖過程，而不是單純來幫市府背書。

對此，市府表示，今日與美方專家溝通協調後，已邀請媒體及議員進行現場實地的拍攝及現場查看，以了解排水斷面及土層材質的挖掘及取樣作業，市府尊重美方專家專業，且必須不妨礙內部作業為原則來進行相關流程，盼議員理解。

市府也表示，相關畫面及受訪皆公開提供拍攝，勘查後會由市府新聞稿對外說明，以昭公信，盼府會同心協力共同改善棒球場問題，以順利啟用開打賽事為目標。