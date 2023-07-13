屏東男開白色BMW不遵守交通規則，2年來不僅被開74張交通罰單，還遲遲不繳清罰款，加上使用牌照稅、汽燃費也不繳，累欠金額近8萬。（屏東執行分署提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東男開白色BMW不遵守交通規則，2年來不僅被開74張交通罰單，還遲遲不繳清罰款，加上使用牌照稅、汽燃費也不繳，累欠金額近8萬。（屏東執行分署提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東一年輕男子時常開著白色BMW趴趴走，但卻不遵守交通規則，2年來不僅被開74張交通罰單，還遲遲不繳清罰款，加上使用牌照稅、汽燃費也不繳，累欠金額近8萬，直到近日被警方攔查當場被拔牌後，屏東執行分署又通知要將車輛法拍，他才嚇得趕緊繳錢領回愛車。

屏東執行分署指出，該男因違停、闖紅燈、超速、紅燈右轉、不打方向燈、未繫安全帶、併排停車、不繳ETC通行費，2年來被開了74張交通罰單，加上該台BMW的使用牌照稅與汽燃費，累欠近8萬的罰款與稅費未繳納。

屏東執行分署表示，案經受理後，已數次扣押該男存款，但只有執行到幾千元，經查，該男名下財產只剩這台8年份白色BMW房車，因此也通知對方交出該車供查封拍賣、以抵償所欠稅費，不料，該男依舊置之不理。

為此，屏東執行分署與屏東監理站、屏東縣警察局合作，終於日前在警方執行路邊攔檢勤務時，攔查到該部BMW房車，警方當場拔牌，屏東執行分署也立即到場查封該車，書記官還馬上通知鑑價公司鑑價，並告知該男要將該車進行法拍。

該男聞訊後，嚇得趕緊湊錢，在數日後捧著現金到屏東執行分署繳清罰單與稅費後，領回愛車。

屏東執行分署表示，這次能順利攔查到該車，是屏東監理站自行研發的逾檢註銷車輛千里眼車牌辨識系統立下大功，因此提醒民眾，一定要依規定參加定期檢驗，也要遵守交通規則避免挨罰，否則在跨機關鍥而不捨的努力下，車輛隨時都有被查獲的風險，且義務人還要另外負擔執行所衍生的程序費用，荷包失血不划算。