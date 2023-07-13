2023溫布頓草地網球錦標賽接近尾聲，男、女單打4強都已入列，而目前世界排名第1的西班牙好手阿卡瑞茲（Carlos Alcaraz），因為父親拍攝錄音塞爾維亞名將喬柯維奇（Novak Djokovic）而引起爭議。

溫布頓參賽選手被安排在奧朗吉公園的練習球場練球，由於場地是開放空間，並不會特別管制，球迷也可以看，球場間也沒有屏障物，因為視野相當開闊，選手彼此都能看到訓練的過程，而喬柯維奇和阿卡瑞茲也曾被安排在相鄰球場訓練。

不過塞爾維亞本周媒體報導，阿卡瑞茲的父親在溫網期間密切關注喬柯維奇的訓練，甚至錄影、錄音，因為他的父親也是他的後勤團隊一員，被懷疑有搜集喬帥情報之嫌，英國媒體則用「間諜門（pygate）」形容。

阿卡瑞茲在英國倫敦時間周三（12日）8強賽7比6（3）、6比4、6比4擊敗丹麥選手魯恩（Holger Rune）之後的賽後記者會上，對於父親「間諜門」疑慮的問題表示：「應該是真的。我父親是網球迷，他不只有看我的比賽。我想他應該早上10點就會去俱樂部，看了各種比賽和訓練後，晚上11點才離開。能在現實生活中看到喬帥練球他也像個球迷拍攝。」

畢竟阿卡瑞茲和喬柯維奇是被看好有望晉級本屆溫網決賽的選手，被追問這是否會讓自己在場上有優勢，阿卡瑞茲回應：「我不認為，網路上許多平台也可以搜尋到喬柯維奇的影片，我不覺得這對我有利。」

英媒指出，根據大會官方手冊，阿卡瑞茲團隊的行為在符合規定範圍，而喬柯維奇則是有跟塞爾維亞媒體抱怨過，在這麼開放的空間訓練得更加小心，也無法跟團隊有更精確的溝通，他希望能有更多隱私。