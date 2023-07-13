英國廣播公司（BBC）「國寶級主播」修．愛德華茲（Huw Edwards）捲入多起性醜聞，台灣民眾或多或少看過他，去（2022）年9月英國女王伊麗莎白二世逝世時，愛德華茲換上深色西裝、黑色領帶，以莊重的語氣宣告女王與世長辭，專業的表現獲得民眾及國際媒體關注，被讚「大師級」。

2022年9月，愛德華茲以低沉、穩重的語調宣布英國女王伊麗莎白二世的死訊。

愛德華茲妻子芙琳德（Vicky Flind）昨（12）日證實，丈夫就是「購買未成年色情裸照」及多起性醜聞案的被控主角。

英國《衛報》（The Guardian）報導，61歲的愛德華茲出生於威爾斯的文教家庭，父母分別是大學文學教授及老師，他在威爾斯頂尖卡地夫大學（Cardiff University）取得法文學士及碩士學位。

BBC主播修．愛德華茲（Huw Edwards）捲入多起性醜聞。

愛德華茲原本在威爾斯地方電台任職，1984年加入BBC成為實習生，他升遷得相當快，2年內就成為國會記者，報導國會事務超過10年。

他後續於1999年至2003年接手播報BBC節目「六點新聞」（Six O'Clock News），他播報期間，六點新聞是全英國收視率最高的新聞節目，2003年起，他成為BBC旗艦晚間節目「十點新聞」（Ten O'Clock News）的當家主播。

愛德華茲超過20年的播報經歷，讓他成為英國發生災難、危機時必定出現螢光幕前的熟悉面孔，BBC高層也相當信賴他，近幾年來讓他負責報導王室重大消息，包括去年宣布女王的死訊，報導查爾斯加冕、威廉與哈利的婚禮，以及2012年女王登基60週年鑽禧年（Diamond Jubilee）慶典、2022年女王登基70週年白金禧（Platinum Jubilee）慶典等大事。

去年9月8日，愛德華茲一身深色西裝、黑色領帶，在鏡頭前以低沉、緩慢但平穩的語氣宣布伊麗莎白二世的死訊，專業表現獲讚「大師級」。

圖為2022年10月25日，愛德華茲（Huw Edwards，上圖右下）與其他英國媒體主播在唐寧街等待報導英國首相換人的消息。（資料照／TPG、達至影像）

不過2021年底，愛德華茲在紀錄片中坦言自己罹患憂鬱症超過20年，「人們一向認為，如果你有自信，你從不會懷疑自己，但那不是事實」，他說自己經歷過憂鬱症發作時的強烈衝擊，來襲後又消失，也曾被自己的情緒障礙壓垮，對通常喜歡的事情感到害怕，情況最糟的時候甚至無法工作，連床都下不了，他說過去20年來這種事情曾發生過幾次。

愛德華茲是BBC相當敬重的主播，他也是該台去年唯一被加薪的明星主播，BBC周二（11日）公布年報，他去年加薪2萬5000英鎊（約新台幣101萬元），年薪介於43萬5000英鎊（約新台幣1760萬元）至43萬9999英鎊（約新台幣1780萬元）之間。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。