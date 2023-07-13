據悉，索尼現在要加強的是即時線上服務遊戲（live service game），透過這種較新型態的商業模式，在遊戲發行後引導玩家再去購買內容與資料，也避免對自家電玩主機PS（PlayStation）的傳統依賴。

該報導指出，這家集科技以及娛樂於一身的日本大財團，預計2024財年將撥出約7600億日圓，當作全公司的研發費。不過，電玩遊戲對提升索尼的獲利能力較有明顯助益。去年，光是遊戲業務的EBITDA（稅前息前折舊前攤提前盈餘）就有3370億日圓，比5年前大增60%以上。

除了日本的任天堂以外，索尼最大海外競爭對手之一微軟，基本上已拿到動視暴雪（Activision Blizzard）的收購權。索尼正在剉著等，因為代表微軟已握有其它熱門遊戲的版權，像是糖果傳奇（Candy Crush Saga）以及魔獸世界（World of Warcraft）等。

日經指出，索尼計畫最慢到了2026財年時，要增加12種即時線上服務遊戲，2021財年時，索尼這種類型的電玩遊戲只有1款。同時，索尼將繼續進行戰略性投資，把智慧財產權放在首要位置。