政府打炒房不手軟，隆大將放緩在住宅投資的腳步，並重新選擇質優的公共工程和民間工程，讓營收基礎增加，目前已標得屏東棒球場工程，預算總額約24億元，明年度將進場施工。
在住宅案方面，隆大今年Q3將推出兩筆個案，包括總銷30多億元的鳳凰Villa案，此案有372戶，目前已建至2樓，預期在2024年8、9月間完工交屋；另一筆則是總銷約20多億的鳳凰信義，預計將會在2025年5月完工交屋。
隆大(5519)今(13)日除息2.1元，開盤參考價為22.95元，2023年度可供銷售入帳的建案包括裕鐵鍍四廠及APR工程，以及4筆住宅建案，今年營收相對穩定，股價開高後，迅速的朝填息路上前進。
政府打炒房不手軟，隆大將放緩在住宅投資的腳步，並重新選擇質優的公共工程和民間工程，讓營收基礎增加，目前已標得屏東棒球場工程，預算總額約24億元，明年度將進場施工。
在住宅案方面，隆大今年Q3將推出兩筆個案，包括總銷30多億元的鳳凰Villa案，此案有372戶，目前已建至2樓，預期在2024年8、9月間完工交屋；另一筆則是總銷約20多億的鳳凰信義，預計將會在2025年5月完工交屋。
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