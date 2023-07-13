政府打炒房不手軟，隆大將放緩在住宅投資的腳步，並重新選擇質優的公共工程和民間工程，讓營收基礎增加，目前已標得屏東棒球場工程，預算總額約24億元，明年度將進場施工。

在住宅案方面，隆大今年Q3將推出兩筆個案，包括總銷30多億元的鳳凰Villa案，此案有372戶，目前已建至2樓，預期在2024年8、9月間完工交屋；另一筆則是總銷約20多億的鳳凰信義，預計將會在2025年5月完工交屋。