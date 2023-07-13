中風患者經常出現肢體動作障礙，復健是預後關鍵。台北醫學大學台北神經醫學中心透過擴增／虛擬實境（AR／VR）結合重複性經顱磁刺激技術（rTMS），幫助一名50歲出血性腦中風患者，在半身癱瘓後1個月就恢復到可以穩定行走，上肢也可以自主活動，復健成果令人振奮。

北醫大台北神經醫學中心神經復健科主任賴建宏指出，rTMS是復健組合的第一步，透過磁場產生的電流刺激或抑制神經細胞，提升腦可塑性，可讓後續進行的傳統復健效果更好；但傳統復健常常面臨枯燥無趣的問題，包括手部抓握、踏步、練習平衡等反覆性動作，患者做沒多久就會覺得無聊。

為了提升復健效果，研究團隊針對常見的復健動作設計相對應的AR遊戲，例如偵測患者抓握的手勢，將畫面上的物品移動到特定位置，或行走在各個風景的虛擬空間中，透過繞開、閃避障礙物等遊戲設計，達到復健的效果；另外結合得分、排名等挑戰元素，可增加病患的興趣與動力，並記錄各項數據，提供醫師進一步分析患者狀況調整復健療程。

團隊特別設計極地登峰、開車、圖形配對等AR擴增實境遊戲，訓練範圍包括平衡能力、日常及認知功能。賴建宏說明，部分中風患者因為負責四肢活動的腦部神經損壞，導致無法發送正確的訊號到四肢，影響患者的四肢活動力，因此必須讓患者透過有意識、規劃過的復健動作，重新訓練腦部神經，甚至活化周邊健康的神經細胞，達到替補損傷神經的作用。

賴建宏指出，目前國內外少有以復健為目的設計的AR遊戲，而AR可彌補與改善VR與真實世界缺少互動的缺點，未來亦可以結合智慧醫療進行遠距復健。目前台北神經醫學中心也規劃機器人輔助復健結合重複性經顱磁刺激或AR／VR治療方案，期望為不同患者找出復健成效最佳的治療方案。