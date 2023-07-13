陳志強（左起）、亮哲、何依霖、孫協志、王仁甫、蔡黃汝、吳婉君、侯彥西、喬雅琳、許孟哲挑戰《飢餓遊戲》舉辦的「第一屆飢餓金夭獎」。（中視提供）

中視《飢餓遊戲》舉辦「第一屆飢餓金夭獎」，藝人來到泳池要挑戰跳上充氣天鵝船的動作，蔡黃汝（豆花妹）卻被發現腳上穿著襪子不肯脫，原來在旁人面前露腳趾是她的罩門，讓孫協志見識到說：「這就是她能成為女神，我們不能是男神的原因。」

女神蔡黃汝出場還有差別待遇，眾人都知道她不會游泳，輪到她挑戰時，王仁甫、陳志強、許孟哲都自發性地先下水當起護「花」使者，侯彥西更是貼心說：「花花我抱妳跳。」還作勢要抱起蔡黃汝，最後蔡黃汝直接被眾男星接住拋上天鵝船。

來到另一關，孫協志、王仁甫、許孟哲輪流吃漢堡，讓其他人猜誰的漢堡沒有加辣，沒想到遊戲結束後，侯彥西加戲推薦自己「有吃空氣漢堡」的才藝，對著一旁的蔡黃汝示範，吃的時候還雙手比出愛心，孫協志立馬點破「這是在撩妹」。

此外，「第一屆飢餓金夭獎」邀來吳婉君、何依霈、亮哲、陳志強、侯彥西、喬雅琳等人共襄盛舉，每關遊戲藝人既是參獎者，也會是評審團，其中一關王仁甫對評審團的決定相當不滿，而評審團之一的孫協志便跳出來強調：「評審團沒有私人恩怨；但會有個人喜好。」陳志強見縫插針說：「這個結果就知道，其實協志沒有很喜歡你。」沒想到賽制讓藝人心結浮上檯面。《飢餓遊戲》每周日晚間8點在中視播出。