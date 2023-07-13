政府打房又端牛肉政策！行政院會今日拍板通過「青年安心成家購屋優惠貸款精進方案」，由政府加碼補貼1碼，利率可下殺至1.775％，貸款額度拉高到1000萬，年限拉長到40年，該方案預計將自今年8月1日起實施，其中利息補貼為期3年，至2016年7月31日止。

台灣房價高不可攀，年輕人買不起，民怨高漲，民進黨政府為打壓房價，近期接連祭出《平均地權條例》打房新制、《囤房稅2.0》等措施；但打房之餘，也端出牛肉政策。

財政部指出，政府於2010年12月1日推出青安貸款，由8家公股銀行以自有資金辦理以來，成效良好，深獲民眾肯定，迄今年6月底止已協助無自有住宅家庭購屋逾34萬戶，核貸金額達1.43兆餘元。

為擴大減輕無自有住宅家庭購屋負擔，財政部再推青安貸款精進方案，由四大面向精進青安貸款政策，包括最高貸款額度自現行800萬元提高至1000萬元、貸款年限自30年延長至40年，寬限期自3年延長至5年；另貸款利率補貼1.5碼，現行公股銀行已自行吸收減收半碼，再由政府補貼1碼；也就是一段式利率最低下殺至1.775％。

財政部表示，該精進方案預計將自今年8月1日起實施，其中利息補貼為期3年，至2016年7月31日止，新增補貼1碼所需經費由內政部住宅基金支應；青安貸款實施期程及原公股銀行減收半碼優惠同步延長，屆期再視辦理情形滾動檢討。

財政部指出，未來將儘速修正「公股銀行辦理青年安心成家購屋優惠貸款原則」及相關配套措施報請行政院核定實施，擴大協助購屋自住民眾財務彈性，減輕購屋負擔，提升政府健全房市政策效益，落實居住正義。