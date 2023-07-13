疫後出國旅遊熱度持續升溫，加上暑假旺季加持，易遊網機票銷售至今已突破70萬航段，今年上半年機票營收更較2019年同期成長6成。不過因為許久沒出國，不管在訂票或是機票使用上，很多旅客常常不小心誤踩雷。由於航空產業有安全、安保等考量，許多機票規定跟你以為的不一樣，往往遇到狀況時只能花錢買經驗。為此，易遊網特別整理出9大旅客常見問題和易忽略的隱藏細節，不可不知的各項規定趕快筆記起來。

1.護照過期或是沒有護照可以先訂票嗎？

疫情近3年沒出國，許多民眾的護照早已過期或是剩不到半年效期，在無持有效護照的情況下，究竟是否可以先預訂機票？一般來說，並非所有航司機票都需要護照號碼和效期才能預訂，訂票時若沒有出現填寫護照號碼的必要欄位，即表示可以先預訂，但中英文姓名必須確保與原護照是一致的；若護照號碼為必填項目，則需要辦理好護照後才能訂票，如填寫有誤，後續更改將依據各家航司規定，會有收取更改費用或無法更改的可能。

若還沒有護照的民眾，須特別注意的是，首次申辦時選用的英文姓名，必須透過外交部「外文姓名中譯英系統」，從4種拼音方式選擇其中一種，不能使用沒有在選項內的拚法，訂機票時亦務必與護照選擇的拼音相符。

2.如果是雙重國籍有兩本護照，到底要使用哪一本訂票？

如為雙重國籍，務必留意出入境同一國家需使用同一本護照為準則，並確認各國出入境的護照使用與目的地簽證，以利訂位。舉例來說，如為台灣/美國雙國籍，預計前往美國，多數旅客會使用「台灣護照」出入境台灣，並使用「美國護照」出入境美國；故可先行確認兩本護照上英文姓名是否相同，如為不同之英文姓名，建議使用美國護照之英文姓名預訂機票，並於台灣機場出示兩本護照使用。不過，部分國家不承認雙重國籍，例如泰國、馬來西亞等，往返這些國家則需要使用同一本護照出入境。

3.轉機到底需不需要簽證？

大部分旅客通常僅會留意旅遊目的地是否需要簽證，而會忽略查詢轉機國家的規定。持台灣護照的旅客，在多數國家轉機不入境的情況下，是不需要持該國簽證，但仍有部分國家是必備文件，常見國家包含：中國大陸轉機需持台胞證、美國轉機需有ESTA、加拿大和紐西蘭需要ETA、澳洲則是轉機停留超過8小時就需要準備ETA。如有搭乘轉機航班的旅客，建議至外交部或各國駐台辦事處，瞭解所持護照國籍與相對應的轉機規定，以免有所遺漏。

4.英文姓名填錯可以更改嗎？

個人資料有誤最常發生的狀況就是旅客英文姓名寫錯，而更改姓名的政策，每間航空公司有所不同，有完全不能修改、不接受姓氏調整、修改字母不得超過指定數量、須與原發音相符才可更改等各種規定。若在允許更改的情況下，會收取更改費用；若不符合更改規定，該機票就無法使用等於直接作廢，若可退票，則須負擔退票手續費並重新購票，相關損失則須自行承擔。因此，建議旅客訂票時，務必再次檢查個人資料的正確性。

5.機票如有改票需求（日期/航班/航點），需要注意什麼？

機票改票規定依各航空公司有所不同，須先確認所訂機票是否可改票，如可改票，除了會收取改票手續費用外，若非同艙等或是有價差時，亦須補差額；若要更改航點，則須視航空公司規定，並非所有航點都可調整。由於每張機票的票規不盡相同，預訂機票時，務必詳閱所訂機票的規定與涵蓋內容，且需於出發前提出改票需求，避免因為NO SHOW（未於航司規定時限前取消訂位紀錄且未搭乘）造成無法改票或產生額外罰金。

6.機票退票必須注意什麼？

提出退票申請前，首先必須先確認票規是否為可退機票，如果為不可退票的機票，僅能取消訂位，但無法退返機票費用。如可退票之機票，退票申請送交航空公司審核後，通常可於1至2個月完成作業，但有特殊原因或部分海外供應商開立的機票審核期較長，約需時2至6個月。而退票必須於出發前提出申請，若為NO SHOW紀錄，可能會被收取更高額的退票費用，甚至最壞狀況會被航空公司拒絕受理退票。

7.若發生重複訂位會很嚴重嗎？

依照航空公司規定，同一旅客不可有重複預訂的情況。重複訂位包含相同日期的航班，或是相同日期或相近時間點的不同航班，皆會被視為是相同行程的機票，所訂機位將會被航空公司全數或部分取消，且不會退返費用，旅客得自行吸收與承擔。因此，若發生誤訂機票的情形，建議先盡速與客服聯繫取消訂位紀錄或退改票，切忌貿然重複預訂，以免造成更多損失。

8.遇到班機延誤或取消等航變情況該怎辦？

解封後全球航班時有各種狀況發生，遇到航班異動時，航空公司若無提供替代航班，大多會以特殊退票免扣手續費的方式辦理（部分航空公司可能以代金券替代退款）；若有替代航班的情況下，旅客欲選擇其他航班，除了須取得航空公司同意外，如有價差情況，航空公司並不會吸收或賠償，旅客須自行補差額。因此，疫後出國航變情況難以掌握，為彌補可能損失，建議可投保旅遊不便險，然各家保險公司理賠項目不盡相同，保障內容是否符合自身需求務必得再三確認。

9.若行程有NO SHOW紀錄，會有什麼影響？

機票必須依開立時的行程順序使用，若前段行程未使用，後段行程將無法使用，等於整張機票都會失效，甚至會被收取罰金，而未依規定使用而導致損失，需由旅客自行負責。另外須注意的是，部分航司規定，於起飛前48小時或24小時前取消機位，同樣會被視為NO SHOW，因此要特別留意各家航司的規定，以免留下NO SHOW紀錄。

近期有欲安排出國的民眾，除了訂票上要多留意相關規定外，還有眾多超殺機票促銷，免萬元就能飛出國，趕緊把握機會搶起來！國泰航空香港機票買一送一，台北或高雄出發，兩人同行每人最低含稅只要5,283元，優惠期限至7月18日止；新加坡航空東南亞航線、印度航線、澳洲航線共27航點，7月31日前訂票享9折優惠，飛新加坡最低含稅只要9,962元起；中華航空東南亞航線共8個航點，同樣下殺9折，最低只要7,540元就能飛宿霧，優惠期限至7月31日止。