實況主Toyz昨（12日）遭爆勾搭混血模辣模榕榕子（古榕榕），而對分身分更是名人母，先前被網友質問此事時，他不諱言回應：「我們這個都是合意性交啦」，立刻引起熱議，不過隨後改口兩人僅是合作關係，而且沒有發生性行為。

Toyz日前被拍到和榕榕子在街上的牽手照，因此爆出戀情，女分身分因此被起底，不僅早嫁為人妻，還是一名3寶媽，老公也出面爆料與榕榕子處於訴請離婚階段，但女方卻為了Toyz拋家棄子，甚至不肯處理夫妻問題。對此，榕榕子並未針對此事作出回應，僅表示要暫停工作兩周，照顧身體不好的外婆，對於近來發生的事件，她表示：「公司的事給公司處理，法律的事給律師處理」。

Toyz爆出和榕榕子熱戀後，昨（12日）在直播還原事件始末，指出網美香菱介紹榕榕子及其他友人給他認識，而被周刊拍到的牽手照，是兩人客串時被拍的，藉此澄清兩人僅是合作關係，並沒有交往，接著向外界喊話：「片出來的時候，你們臉不要太腫」。

對於先前在直播間被網友質問：「需要爆料你跟古小姐的事情嗎？」他則是大方回應：「我們都是合意性交啦」，不過事後卻把片段刪除，引發外界想像；對此，Toyz透露女方事後有聯繫他，由於跟老公處於離婚打官司階段，由於時機敏感，怕被斷章取義，引起不必要的事端，便允諾刪除片段，希望對方私事不會被公開討論，至於所說的「合意性交」，是剛好提到Metoo話題，兩人並未發生關係。