因國民黨總統參選人侯友宜近期民調吊車尾，同黨籍不分區立委鄭麗文日前拋出「換侯說」，並直言藍營這個時刻需要前高雄市長韓國瑜凝聚支持者、振衰起敝。相關言論雖引發黨中央與侯競辦高層不滿，但她今（13）日在「千秋萬事」廣播節目中明確表態，自己會每天不斷召喚韓國瑜，對方一定完全了解她在做什麼。

國民黨立委鄭麗文表示，自己每天都在呼喚前高雄市長韓國瑜。（圖取自韓國瑜臉書）

鄭麗文今日參加的節目主持人為前韓市府新聞局長王淺秋，常被視為親韓人士，因此該訪談也格外引人矚目。鄭麗文提到，韓國瑜三年來都非常低調，但現在不說不行；韓國瑜選高雄市長的時候為什麼能創造奇蹟？真正的能量來源是什麼？就是「完全能感受到大家的心情、想法、感受，真摯的呼喚出來，他的性格、能量、個人的魅力，把民氣凝聚起來成為一股可以翻天覆地的政治能量，這就叫做領導人，領導人不是只會寫論文，而是能指出國家正確的方向。」

此外，鄭麗文還強調，她要每天不斷的召喚，因為現在還來得及，就像當年韓國瑜要去選高雄市長，也沒有半年的時間，她也明白當前對國民黨是何其艱困的局勢，但就像過去的高雄市長選戰一樣，「沒有錯，每次最難的、最苦的、最複雜才要找韓國瑜，台灣走到這已經到了國家的命運、歷史的時刻，人做了不一樣的決定，會有不一樣的未來。」

鄭麗文也稱，韓國瑜的支持者跟著韓，不是為了有飯吃、有官做，即便韓經過這麼多挫折、被綠營百般的羞辱折磨，支持者依然沒有離開，也沒有消費、利用韓國瑜，這點能看出韓帶人有一套，這是領導人很重要的特質。鄭表示，「想不到台灣有第二個政治人物，會有這樣的能量。」

對於自己近期遭到黨內圍剿，鄭麗文則坦言，「希望大家看到大局，把自己小我放下，國民黨過去在這上面吃過太多太多的苦頭，犯過很多的錯誤，這時候不能再不覺醒。」然而鄭麗文也強調，她並沒有去問韓國瑜有什麼想法，相信他有自己的判斷。