台北市長蔣萬安13日上午出席「台北文創領航代表隊將參加2023東京設計商品展」記者會。（蔡佩珈攝）

台北市中正、萬華立委選舉，國民黨看好高雄市前市長韓國瑜女兒韓冰出戰，台北市黨部主委黃呂錦茹今將約談韓冰，也盼韓國瑜說服韓冰參選。台北市長蔣萬安13日表示，黨中央一定會在此區提名最強人選。

蔣萬安13日上午出席「台北文創領航代表隊將參加2023東京設計商品展」記者會，針對媒體詢問韓冰是否為中正、萬華最強人選？是否會幫忙勸進？蔣萬安僅回應，黨中央一定會在此區提名最強人選。