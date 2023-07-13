國民黨總統參選人侯友宜今出席全國公教軍警消聯合總會會員大會，侯友宜細數民進黨執政期間對軍公教人員的苛政，不透明的人事制度與政治酬庸令軍公教人員灰心，他強調，當選總統後一定會全面檢討退撫法，在專業專家評估下，照顧大家，讓大家得到尊嚴與合理的生活環境。

侯友宜今天進場立刻引起現場人員歡呼「凍蒜」，侯友宜說，看到現場所有人「看到你，就是看到我」，他自己也是基層公務人員出身，公務生涯裡面都是奉獻給中華民國，謝謝所有軍公教 警消夥伴願意把這一次守護中華民國的責任讓侯友宜扛起，侯更深深一鞠躬感謝表示，因為你們就是大家團結一起的力量。

侯友宜說，一個政府要做好，最重要是要一個公開透明的人事制度，他們才願意為國家效力，並讓退休的夥伴能夠得到好的照顧，不只公務人員還有家眷一起全心全力守護國家 。

侯友宜說，這幾年民進黨執政，人事制度有透明公開過嗎？有多少是政治酬庸？政治酬庸影響專業公教，破壞國家進步，是國家沒有辦法安定下來的致命傷。

侯友宜說，軍公教警消夥伴退休後完全沒有給大家照顧，退休金連本金都砍了，最近物價飆漲，退休金卻逐年遞減，一定要給公務人員退休合理照顧與生活環境。當選總統後一定會全面檢討退撫法，在專業專家評估下，照顧大家，讓大家得到尊嚴與合理的生活環境。

「民進黨不做，侯友宜來做」侯友宜也提到，軍公教人員接觸第一線最了解人民痛苦所在，民進黨執政幾年民不聊生，要蛋沒蛋，要藥沒藥，產業薪資停滯不前，兩岸兵兇戰危，沒有一個和平穩定的兩岸，哪來讓國家永續繁榮呢？這次選舉主軸就是和平穩定的兩岸與戰爭的兩岸。

侯友宜也信心喊話說，主席講很清楚，不管外面風雨如何，如何見縫插針，堅定自己信念，我們要凝聚支持者力量，一個一個不斷拉票，不要再那麼沈默、老實了，要用最熱情的力量，讓中華民國永續走下去，今天不是代表侯友宜一個人或國民黨，而是是中華民國最關鍵的時刻，支持侯友宜，支持中華民國。