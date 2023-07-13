兵役局長李治安12日代表台北市長蔣萬安，前往視察並慰勞台北市教召軍人，並致贈冰棒、涼感巾與運動飲料。（台北市兵役局提供／丁上程台北傳真）

台北市政府兵役局李治安局長12日在台北市軍人服務站吳遠里站長陪同下，代表市長蔣萬安前往林口南勢埔靶場，為正在接受射擊訓練的教育召集市籍後備軍人加油打氣，也藉此感謝部隊幹部的照顧，向堅守崗位保鄉衛國的國軍致上崇高敬意。

李治安在台北市後備指揮部引導下，參觀召員實施步槍175公尺實彈射擊訓練，召員在靶場指揮官引導下整齊依序上彈匣、試瞄、完成射擊準備，現場召員個個屏氣凝神、全神貫注，待射擊口令一下：開始射擊!召員即扣下扳機射擊，全線精準命中目標，展現訓練成果。

李治安表示，國家安全、兩岸和平是國人最期盼的，平時有賴於國軍官兵弟兄姐妹們的辛勞付出與貢獻，提供了國人安全的環境，人民才得以安居樂業；另外，對於參與召訓的召員，能暫時放下平日工作，投入訓練及重拾戰技，致上最誠摯的感謝之意。

最後，李治安代表蔣萬安致贈慰勞金感謝國軍守護家園辛勞，由於天氣炎熱，更特別為召員準備了冰涼消暑的枝仔冰、涼感巾與運動飲料，提醒召員要注意身體保健，隨時補充水分預防中暑，期勉所有召員能夠順利完成訓練，返回工作崗位後繼續努力，持續協助推動全民國防，讓我們的家園更美好、國家更安全。