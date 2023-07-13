中華文化教育暨體育交流促進會近年籌辦體育活動，感謝大家支持與肯定。今年登峰造極青年排球、籃球邀請賽，將陸續在8、9月舉辦，其中，錢薇娟將繼續率領全明星與台北鯨華女子排球隊進行表演賽；籃球部分，更首度有日本學校來台，希望促進學子交流，拓展國際視野，打造健康舞台。

2023登峰造極青年排球邀請賽將於8月26至31日在台北體育館進行，今年再次邀請HVL高中排球甲級聯賽男、女隊伍角逐，各個學校在舊生畢業、新生加入的情況下，藉由邀請賽磨合隊形，為新學年度聯賽備戰。接著9月25日至30日進行的是2023登峰造極青年籃球邀請賽，地點同樣在台北體育館。

本次邀請來台的高知中央高校女子籃球隊長年為縣冠軍球隊，在總教練吉岡利博的帶領下，更在2020年度的冬季盃（Winter Cup）拿下全日本第三名、2021年則皆打入全日本的兩大全國賽，全國高等學校綜合體育大會籃球競技大會以及冬季盃。

今年除了HBL高中籃球甲級聯賽、UBA大專籃球聯賽公開一級的隊伍外，特別邀請日本高男、高女各一所籃球隊，與台灣高中交流切磋，也邀請臺灣大學、高中10至15所啦啦隊學校，在比賽中表演，展現年輕學子的青春活力。

中華文化教育暨體育交流促進會感謝興富發建設公司大力支持贊助、回饋社會。興富發自2022年冠名登峰造極籃球賽事，獲得廣大學生及體育界的歡迎與認同，活動得以持續舉辦，2023年再次為活動冠名，繼續投入公益，為學生運動服務。促進會也感謝教育部體育署、中華民國排球協會、中華民國籃球協會、台北市政府體育局、菁華工業股份有限公司等單位，以及各企業界及個人給予的支持與協助。