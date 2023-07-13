新北市板橋某私立幼兒園餵藥案一場烏龍，新北市府今開行政調查結果說明記者會，列出5大面看板，陳列出160多條綠營民代、民進黨總統參選人賴清德先前對餵藥案的抹黑說法。新北市副市長劉和然表示，後面每一張圖片都傷了幼教老師的心，撕裂社會人跟人的友善、親師互動、公務同仁努力，並點名賴清德「從政要有理想」，不要忘記副總統的角色。

劉和然表示，本次事件除了要檢討專業處理，還要提醒各界「從政目的是什麼」，市府自我檢視整個環節，看整件事為何造成家長的恐慌，因此整理出網路、臉書、媒體報導，希望一條一條列出來，讓社會大眾看到事件的發展，很多民代、民眾從5月19日起就在傳播該事件，或許是無意、好奇，但一個發言就可能不斷撕裂台灣，破壞人跟人的關係。

新北市府也舉出「板橋私幼司法案謠言事件簿？」時間序，劉和然表示，從政一定要有理想，尤其是將政治當成一生志業的人，目的要讓國家和社會愈來愈好，讓民眾幸福，很多人都在努力，問政可以犀利、嚴苛，但總有底線、人性，不能拿最弱勢孩子當武器，不可以殺雞取卵，把社會的友善抹煞掉。

劉和然說，幼教老師餵藥本來是甜蜜負擔，希望代理父母幫助孩子恢復健康，但後來卻變成被抹黑、攻擊的負擔，市府列出160多張畫面，不是故意把誰露出來，只是想讓大眾知道，台灣除了要省思，還要縫合，社會需要把友善找回來。

劉和然也點名賴清德，他表示，權力愈大的人處理這些事要愈審慎愈小心，他提醒賴清德「您有三個角色，民進黨黨主席、中華民國這任參選人，但不要忘了您還有一個角色，叫做中華民國副總統」，一言一行、一舉一動都會造成事件可否好好撫平，但他卻聽到賴口中說出彩虹藥水、戒斷症狀等語，令他覺得非常不可思議和訝異，他也不禁質疑「抱歉有這麼難嗎？」