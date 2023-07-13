據中央政法委長安劍微信公眾號今天的消息，中國駐加拿大使館表示，南海仲裁案在事實認定與法律適用上存在嚴重謬誤，違反「聯合國海洋法公約」等國際法，所作裁決是非法的、無效的。「中國不接受、不參與仲裁案，不接受、不承認該裁決」。

中國駐加拿大使館接著重申中方一貫立場，指出中方堅持通過友好談判協商解決處理南海問題，在維護南海主權和權益方面保持著最大克制。在中國與地區國家共同努力下，當前南海局勢總體保持穩定。中國與東協國家全面有效落實「南海各方行為宣言」，積極推進「南海行為準則」磋商。

對於加拿大的說法，中國駐加拿大使館聲稱，加拿大在涉海問題上「竭力隨美遏華，多次派軍艦隨美艦赴南海活動，過航台灣海峽，甘心充當美謀求霸權的幫兇」。如果加方恣意妄為，繼續挑釁，中方必將作出有力回擊。

菲中南海爭議裁決於12日屆滿7週年，在美中強權競逐和南海緊張情勢升級下，美國、日本、歐洲聯盟、印度等多國駐菲大使昨天在馬尼拉出席同一場論壇，表達支持2016年的南海裁決結果。

加拿大政府則在11日發布聲明，指出這一裁決對各方具有約束力，並指中國拒絕接受該裁決，其在東海與南海的脅迫行為是危險的，不符合中國根據國際法承擔的義務。這則聲明並指，加拿大與菲律賓、東協國家站在一起。

海牙常設仲裁法院於2016年7月12日公布南海裁決，指中國「藉由妨礙菲律賓捕魚和石油開採、建設人工島嶼，以及未阻止中國漁民在該區域捕魚活動，侵害菲律賓在其專屬經濟區享有的主權權利」。（編輯：呂佳蓉/吳柏緯）1120713