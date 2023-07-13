全民瘋出國！根據交通部觀光局統計，今年1月至5月份台灣民眾出國旅遊人數已突破379萬，旅遊電商平台KKday指出，受惠暑假旺季，近期除了日韓、歐美商品業績亮眼外，海島旅遊也很旺，6月份東南亞商品銷售較5月大幅成長56%，KKday鎖定偏好自由彈性、輕鬆出遊，但又不想自行規劃行程的旅客，推出一系列「熱帶海島耍廢迷你小包團」，只要2至6人即可成團出發，並配有專車、司機兼導遊，主打4-6日的峇里島、宿霧、普吉島、長灘島迷你小包團，行程安排入住頂級飯店或Villa、體驗熱門水上活動、做SPA、品嚐在地美食，每人團費最低只要17,900元起，非常適合情侶檔、新婚蜜月夫妻，或是親子小家庭、三五好友以及大學生畢旅揪團出遊。

KKday並同步推出「英法雙國10日機加酒自由行」，含來回機票、市區住宿及歐洲之星車票，再加贈當地熱門一日遊，每人82,500元起，讓小資族也能體驗歐式浪漫風情！

峇里島因有壯麗的自然景觀、豐富的文化遺產、豪華的渡假體驗，成為不少旅客心目中的度假天堂，KKday「峇里島5日迷你小包團 」旅客可自行選擇入住精品度假村、獨棟Villa或五星飯店，安排當地熱門的打卡景點網美鞦韆、世界文化遺產德哥拉朗梯田，品嚐香酥髒鴨餐、金巴蘭海鮮BBQ燒烤魚等道地美食，搭配多樣的按摩SPA行程與景觀下午茶，兩人就可成團，全程配有一位專屬司機及一位導遊，每人團費最低28,999元起，就可享有奢華的度假體驗。

喜愛水上活動可選擇至宿霧、長灘島、普吉島，「宿霧5日迷你小包團」可體驗鯨鯊共遊的樂趣，到市區遊覽聖嬰大教堂、麥哲倫十字架、聖佩特羅堡等知名景點，每人團費17,900元起，最少兩人成團。長灘島則推出5日水上樂園行程，可體驗水上蹦床、SUP立槳、風帆、香蕉船、浮潛等特色活動，選擇入住度假村或五星飯店，兩人可成團，每人21,500元起；「泰國普吉島4日迷你小包團」，搭乘台灣虎航直飛，除了安排遊覽神仙半島、攀牙灣、查龍寺等知名景點，還有體驗泛舟、浮潛、逛市集、按摩SPA等活動，每人22,900元起，六人即可成團，夏天就到海島狂歡去。

為讓小資族也能去歐洲玩，KKday即日起推出「英法雙國10日機加酒自由行」，搭乘阿聯酋航空，含倫敦住宿三晚及巴黎住宿四晚，以及「歐洲之星」倫敦至巴黎的單程經濟艙車票，可以一次玩兩國。再贈送當地一日遊行程四選一，可選擇倫敦近郊巴斯巨石陣一日遊、倫敦華納兄弟哈利波特影城一日遊、巴黎近郊羅亞爾河城堡一日遊、巴黎聖米歇爾山一日遊，每人售價82,500元起，再加碼機場接送、倫敦24小時巴士券、巴黎塞納河遊船船票。