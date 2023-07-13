中國今年上半年外貿進出口年增2.1％，大陸海關總署新聞發言人呂大良表示，下半年中國外貿穩增長仍面臨較大壓力，但有信心、有基礎、有條件實現進出口促穩提質的目標。

呂大良在國新辦新聞發布會上指出，上半年，面對世界經濟復甦乏力，主要發達經濟體政策收縮外溢效應顯現，全球貿易投資放緩，單邊主義、保護主義和地緣政治等風險上升，外需減弱對中國外貿的影響仍在持續，國際市場不穩定、不確定、難預料因素較多。

呂大良說，目前中國外貿發展總體是平穩的，同比看起來似乎走得慢了一點，但環比是一步一個腳印地穩步前行。中國經濟運行整體回升向好，外貿進出口頂住壓力、穩住規模、提升質量，總體是符合預期的。

呂大良稱，關於下半年外貿，感到既有壓力也有信心。目前，主要發達經濟體通膨仍處於高位，地緣政治衝突持續，短期外需回暖動力不足，中國外貿穩增長仍面臨較大壓力。但同時也要看到，中國經濟韌性強、潛力大、長期向好的基本面沒有變，隨著一系列政策措施持續發力，有信心、有基礎、有條件實現進出口促穩提質的目標。