據美國之音報導，美國國防部表示，中國大陸駐美國大使謝鋒當地時間周三（7月12日）在五角大樓與美國國防部負責亞洲事務的最高官員舉行了一次罕見的會談。在此之前，美國曾批評中國大陸不願意進行軍事溝通。五角大樓的一份新聞稿說，陸大使謝鋒與美國助理國防部長伊利．拉特納（Ely Ratner）討論了防務關係和「一系列國際與地區安全議題」。史汀生中心中國項目主任孫韻觀察，這次會晤「相當不尋常」。

五角大樓發言人馬丁．梅納斯（Martin Meiners）中校說：「拉特納還強調國防部致力於保持美國與中華人民共和國之間兩軍溝通線路的暢通。」梅納斯說，討論持續了大約90分鐘。

中國大陸駐華盛頓大使館於北京時間13日早晨發表聲明說，謝鋒敦促美方「與中方相向而行，推動兩國兩軍關係逐步重回正軌」。根據這份聲明，謝鋒在會晤中說：「一個健康穩定的中美關係符合兩國共同利益。」

謝鋒還「要求美方採取行動排除障礙、管控分歧，按照中美三個聯合公報的原則謹慎處理台灣等重要敏感問題。」

據美國之音報導，五角大樓7月12日發表聲明，美國國防部印太安全事務助理部長伊萊．拉特納（Ely Ratner）週三在五角大樓和中國大陸駐美大使謝鋒進行了會談。兩人就美中防務關係和一系列國際及地區安全問題進行了討論。聲明說，拉特納同時強調國防部致力於維持美國和中華人民共和國之間開放的軍事交流管道。

路透引述史汀生中心（Stimson Center）中國項目主任孫韻（Yun Sun）說，這次會晤「相當不尋常」，「中國大使並不經常與美國高級國防官員會晤。這似乎顯示中國至少是在對美方的關切做出回應，但取得實際進展仍需要時間和談判。」

雖然美中關係圍繞包括台灣、美國的先進技術出口禁令以及中國大陸以國企為主導的產業政策等國家安全問題而陷入低谷，但是華盛頓似乎一直在試圖修復這兩個世界最大經濟體之間的關係。

最近，美國國務卿布林肯和財政部長葉倫相繼訪問了北京，美國氣候特使、前國務卿凱瑞預計下周也將前往中國大陸。布林肯是2018年以來第一位訪問北京的美國國務卿。

但是，上個月，美國國防部長奧斯汀希望在新加坡舉行的香格里拉防務論壇會議期間與中國大陸國防部長李尚福舉行深入會談，這一要求遭到了北京的拒絕。兩軍溝通陷入停頓。

美國國防部負責政策事務的副部長科林．卡爾（Colin Kahl）7月10日在倫敦的一次論壇會議上說：「我們經常伸出手聯絡，以加深與北京的危機溝通和危機管控管道，他們接連回拒了我們。」

中國大陸公開表示美方的制裁是兩軍對話的障礙。李尚福自從2018年以來因為從俄羅斯主要武器出口商俄羅斯國家技術集團（Rosoboron export）購買作戰飛機和設備而一直受到美國制裁。

卡爾在倫敦表示，中國大陸似乎擔心，華盛頓將會利用危機管控管道，「好讓我們有更多的危機」。

卡爾說，「當我們和中國進行這些交談時，他們大意是說：如果你們不想要有危機，那有一個簡單的答案.....離開這裡。好像是說，你們不是太平洋大國。」他補充說，對他這樣一個來自位於太平洋海岸美國加州的人來說，聽到這種言論，感覺很奇怪。

孫韻認為，北京不大可能接受與奧斯汀進行防長級會談，除非華盛頓解決對李尚福的制裁問題。

她說：「有人曾經爭辯說，『李奧會』將是恢復美中兩軍工作級接觸的先決條件。不一定非要如此，不過從禮儀上來說，這是有道理的。」