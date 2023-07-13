火燒車造成滿街濃煙，很多正在逛街與用餐的民眾紛紛逃竄一旁後駐足圍觀。(圖／民眾提供)

現場有一名見義勇為的民眾見狀先行使用一旁店家滅火器進行初期滅火，才未釀成更大災禍。(圖／民眾提供)

警消獲報立即出動各式救災車輛6輛及消防人員15名趕赴現場救援。(圖／金門縣消防局提供)

警消趕抵現場接手救援持續灑水降溫，起火自燃的電動機車已燒得只剩骨架。(圖／金門縣消防局提供)

金門金城鎮鬧區大街昨(12)日晚間驚傳火燒車意外！位於中興路一處民宅騎樓有一輛電動機車充電時不明原因起火自燃，火勢猛烈濃煙及火花不斷竄出，由於火災發生地點位於金城鬧區，嚇得逛街與正在用餐的民眾倉皇逃竄；警消獲報立即出動各式救災車輛6輛及消防人員15名趕赴救援，所幸現場有一名見義勇為的民眾見狀已先行使用一旁店家滅火器進行初期滅火，才未釀成更大災禍，無人員傷亡，詳細起火原因由消防局火調科調查中。

金門縣消防局指出，昨晚20時23分接獲民眾報案，表示在金城鎮中興路一處民宅騎樓有一輛電動機車起火燃燒，火勢猛烈，由於該起火災發生地點位於金城鬧區且為用餐時間，且起火燃燒之電動機車停放處因緊鄰眾多商家，消防局不敢大意，獲報後立即由第一大隊副大隊長戴紹恩率隊，出動金城及金寧分隊各式救災車輛6輛及消防人員15名趕赴現場，義消分隊長楊俊偉也立即率6名義消趕到場協助救災。

消防局表示，消防車組抵達現場後立即佈署水線，雖民眾已先行使用滅火器進行初期滅火，惟電池仍不斷反應並產生高溫，內部仍有濃煙持續冒出，為確保現場安全，消防人員立即將起火機車移至空曠處，依照搶救應變原則進行大量且連續性的灑水降溫，並嚴密控管後續復燃風險，整起案件無人員傷亡，僅有附近騎樓內廣告招牌因機車燃燒時的高溫與濃煙而遭受波及。

電動機車車主表示，該輛機車車齡約10餘年，過去使用及充電過程並無異狀，起火當天接近傍晚18時，機車依照平時方式充電，未料僅短短2-3個小時就起火燃燒，還好有見義勇為的民眾先幫忙滅火與消防人員趕來救援，才沒有釀成更大災禍傷及無辜民眾。

金門消防局第一大隊長陳叁奇提醒民眾，選購電動機車時應購買具有合格標章之車款，並依說明書登載事項駕駛使用或維護，以防範電動自行車發生火災。充電時應避免在陽光直射、高溫等環境中進行，且周遭應避免放置、囤積可(易)燃物，以防發生起火意外時造成延燒之情形，充電完成時，請拔除充電插頭，以避免當安全裝置故障失效時，發生過充情形而引起火災，電池產品若受撞擊、摔碰及敲打後變質不可使用，以避免發生異常起火燃燒。