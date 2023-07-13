易淑寬兒入獄服外役監挨轟 矯正署回應:一切依法辦理 @chinatimesent

2014年夜店殺警案主謀之一、資深藝人易淑寬的兒子易寶宏被爆爽服外役監，輿論炸鍋數日，12日出現轉折，矯正署查出易寶宏外役監服刑期間返家探視，竟以臉書標記特種行業並宣傳，還違規與友人在外飲酒聚會，甚至拍照上傳社群，矯正署認為他不適合於外役監服刑，11日決定將其解送一般監獄執行。心急如焚的易淑寬12日搭火車趕赴台東探視兒子卻撲空，才知道易寶宏已被解送至花蓮監獄，她隨即再趕往花蓮，傍晚時分終於見到兒子。她說易寶宏見到她的第一眼，眼眶就紅了，哭著對她說：「媽媽對不起，又讓妳操心了！」她則要孩子「勇敢承擔面對」。

易淑寬表示，易寶宏對自己的違紀行為造成社會觀感不佳，引發軒然大波感到懊惱後悔。對於造成司法單位跟媒體、社會大眾暨親友、粉絲們的困擾感到抱歉。

她自責是一個失職的母親，「對於兒子所犯的過錯，我責無旁貸，也深懷愧疚與懊悔。母兼父職的我，過去為了生計錯過陪兒子成長的關鍵教養期！沒有好好教育與陪伴兒子正向發展，導致令人遺憾的事件發生。不僅愧對社會大眾也愧對家人、孩子！」

易淑寬表示，目前兒子已移出外役監，面對自己違紀行為所應承擔的職責，「孩子與我尊重司法紀律懲處，也會深深自省、認錯悔改！希望這段期間造成社會所有紛紛擾擾能盡快落幕，還原社會生活寧靜！也懇請能給年輕更生人有反省、更正、悔過的機會！待9年刑期滿後我們母子祈盼能以善行回饋於社會，彌補過去所犯之罪過！」

曾兩度罹患癌症的她，連日來因擔心兒子而身心俱疲，她也透露，將暫時放下已排滿班至9月底的遊覽車販售業務，這幾個月都不會再接車，打算先上山靈修自我沈澱一下。