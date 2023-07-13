癌症預兆其實會藏在身體一些細微變化中，若能提早警覺就能及早治療。皮膚科醫師趙昭明即透過案例來介紹一種名為「黑斑息肉症候群」（Peutz-Jeghers Syndrome）的疾病，其特徵是在鼻子、嘴唇、嘴巴內部、手指或腳趾頭長出棕黑色斑塊，許多患者會誤以為皮膚出問題，但後來才發現是大腸癌。醫師提醒，即使皮膚切片良性也不要大意，最好進一步做完整的腸胃道檢查。

醫師趙昭明在《健康2.0》節目上提到，黑斑息肉症候群假使發生在小腸位置，其實惡性機率並不高；但若發生在大腸，其惡性機會就較大。他以曾遇過的個案為例，都是40歲以下，起初以為是皮膚問題或美觀考量而來就醫，後來才發現竟是大腸癌。

趙昭明指出，其中一位患者是嘴唇有黑色斑塊，曾做過皮膚切片是良性的，就醫時表示希望把黑色斑塊處理掉，結果醫師進一步檢查發現，對方口腔黏膜也冒出棕黑色斑塊，與一般沉澱在嘴唇黏膜位置的黑色斑塊明顯不同。

趙昭明接著分享另外一個案例，不僅嘴唇出現黑色斑塊，在拇指中間位置也有相同病徵。他提醒，千萬不要以為它只是色素沉澱，或是碰到黑色髒汙洗不掉，從外觀來看，會像瘀血的出血點，但是斑塊狀而非點狀。在此情況下，醫師又檢查患者的腳部，果真在腳趾趾腹處也發現有黑色斑塊。

趙昭明強調，當手指、腳趾出現黑色斑點時，很多人都會擔心是皮膚癌，然而，即便切片檢查為良性也不能大意，因為真正病因可能在內臟腸子方面，只是表現在皮膚。醫師建議，最好要做進一步的腸胃道檢查，且不能只照大腸或胃鏡，小腸也要做到。