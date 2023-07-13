此次救護競賽模擬多項情境，也因應烏俄戰爭模擬戰傷元素。（呂健豪攝）

新北市消防局今（13）日上午於市府舉辦「第一屆全國救護英雄競技高峰會」，除表揚2022年績優康復率醫療院所及3年內搶救OHCA（到院前心肺功能停止）患者有功救護人員外，重頭戲是包含六都、新竹縣、花蓮縣、嘉義縣等縣市消防局、亞東醫院急診醫學部及國軍等11支隊伍參加的全國救護競賽。

該活動以「縣市共好、共同交流、面對挑戰」為主軸，將競賽以內科、外科、特殊3站連續式情境設計，選手須在有限的操作時間內連續闖關，讓難度較以往提升不少，而參賽選手都是各救護精英，也期盼透過不同單位的救護技術經驗交流，提升緊急救護競爭力。

此外，本次競賽也因應烏俄戰爭情勢，加入戰傷救護元素，如少見的槍傷、砲彈傷及倒塌建物侷限空間傷患等，增加競賽挑戰性，並邀請國防部軍醫局精英團隊示範，展現國軍戰爭傷患救護專業技術，加上輔大、亞東等多家醫院醫師組成評審團隊，確保競賽公正性。

新北市副市長陳純敬表示，市長侯友宜長期以來都很重視緊急救護相關政策，多年來持續投注資源購置器材及人員教育訓練，更要求消防局與各急救責任醫院緊密合作。陳純敬也強調，搶救OHCA患者，除了專業，更需要到院前正確快速的緊急救護處置以及到院後緊急醫療團隊的照顧。

根據統計，全國每年緊急救護案件突破110萬件，而新北則是年均20萬件以上，為全國最高，但在消防局、衛生局及各急救責任醫院密切配合及共同努力下，新北市的OHCA康復出院率從2010年的3.1％逐步提升，至今年6月已達11.43％，成功救回2217人，也是各縣市第一。

消防局長李清安表示，今年來消防局參考各縣市及國際救護政策，辦理全民CPR宣導，10年來累計逾189萬人次；培訓557名高級救護技術員；遴聘89位醫療指導醫師也是全國最多。

自2021年起，也陸續啟動科技行動智能救護車、行動急診室、緊急救護智慧系統智慧雲端動態救護系統，將高科技納入緊急救護；除了2020年創立全國第一支高階救護機動支援隊外，今年更首創院前啟動葉克膜團隊機制、推行消防車輛運送AED計畫等，不斷精進各項緊急救護作為。

新北OHCA緊急救護救護競賽高科技