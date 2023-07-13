環保署2019年起推動6年期32.4億元的「優質公廁及美質環境行動計畫」，包括提升優質公廁品質、鼓勵民眾把衛生紙丟進馬桶等項目，截至去年為止，「特優級」公廁4年已提升10％，環保署還要再爭取第二期計畫，盼達成100％皆是特優的目標。

「公共廁所的整潔及舒適為社會發展程度的結果，也是國家進步的象徵」，環保署督察總隊副總隊長施勝鈞表示，公廁品質提升，代表政府投入越多在生活品質改善。

為了提升公廁品質，環保署從2019年起推動6年期32.4億元的「優質公廁及美質環境行動計畫」，截至去年為止，已新建改善2958座公廁，提升特優級公廁比率10％，願意把衛生紙丟到馬桶內比率也有45％。

環保署督察總隊科長李瑞玲說，為提升公廁品質，目前共列管4萬5000餘座公私立廁所，評鑑特優達已達95％，其中未達未特優原因主要為設備老舊、人力不足等原因，已透過補貼地方政府盼積極改善公部門所屬廁所。

李瑞玲指出，其中不願意把衛生紙丟馬桶的55％民眾中，主要為「公廁標示有衛生紙不可丟馬桶」、「擔心馬桶阻塞」及「習慣丟垃圾桶」等，會透過宣導及補貼等方式讓更多公廁可丟衛生紙等。

施勝鈞提及，第一期計畫還要設置如智慧公廁等，明年會持續爭取第二期計畫，重點將包括低碳公廁。

為將使用者意見更切實的反應在公廁管理上，環保署辦理「全民一指拿好禮，公廁品質沒問題」民眾參與公廁評鑑抽獎活動，留下對於公廁的評等與意見，除了讓公廁管理單位管理更完善。