法新社報導，根據中國外交部，中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅將取代中國外長秦剛參加這次會議，秦剛因「健康因素」無法參加。

日本外務大臣林芳正（Yoshimasa Hayashi）和韓國外長朴振（Park Jin）也將參加。

這個團體成立於1997年亞洲金融危機之後，目的在發展東南亞國家與東亞強權間較佳的經濟關係。

東南亞國家協會（Association of Southeast Asian Nations, ASEAN）成員包括今年輪值主席國印尼、馬來西亞、新加坡、汶萊、泰國、柬埔寨、越南、寮國、菲律賓和緬甸。

專家表示，南海議題將成為這次會議的優先事項，因為中國聲稱擁有幾乎整個戰略航道，而一些東協成員國抱怨北京侵犯他們在南海重疊的領土主張。

印尼希望之光大學（Pelita Harapan University）教授阿力克席思（Aleksius Jemadu）說：「鑒於這個地區近期態勢緊張，南海可能將是東協加三會議的討論議題之一。」

這個航道是重要的運輸路線，對日韓全球供應鏈至關重要。

中國在這個地區日益獨斷的態度令西方和亞洲強權感到不安，中國在此區域對台灣施壓，其巡邏船也與其他國家船隻頻傳衝突。

巴查查蘭大學（Padjadjaran University）國際關係專家德尤庫（Teuku Rezasyah）表示，飽受政變困擾的緬甸危機也將成為討論的重要項目，因為這是一個令東協成員國分裂的棘手問題。

他說：「日本與韓國有意阻止緬甸與中國為伍。」

東協部長級會議也將於今天東協加三會談期間，與參加明天18國東亞高峰會（East Asia Summit）的國家舉行，包括印度、紐西蘭、澳洲、俄羅斯、中國、日本、歐洲聯盟、英國和加拿大。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天早上抵達雅加達，明天將與東協成員國代表見面。（譯者：徐睿承/核稿：張曉雯）1120713