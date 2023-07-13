超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰預計17日來台，再度炒熱人工智慧（AI）議題。產業專家認為，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳和蘇姿丰輪番來台，顯示台灣半導體供應鏈及伺服器代工廠在AI產業鏈占有舉足輕重地位。

繼黃仁勳於電腦展期間來台造成轟動後，蘇姿丰預計下週來台，國立陽明交通大學17日將頒授名譽博士學位，蘇姿丰將親自出席典禮並發表專題演講，隨後將展開拜訪供應鏈行程。

超微近期積極搶攻AI晶片市場，日前於舊金山舉辦「資料中心與人工智慧技術發表會」，宣布推出專為生成式AI設計的晶片MI300X，將挑戰輝達的AI晶片主導地位。蘇姿丰這次來台再度掀起AI熱潮。

輝達與超微為當前世界關注的兩大AI晶片廠，領軍的黃仁勳和蘇姿丰接連來台，台灣產業鏈在AI領域具有怎樣的重要性備受關注。

台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真表示，在全球AI供應鏈中，台灣比較著重於上游，除核心的AI晶片由美系業者掌控，其餘的晶圓代工先進製程、先進封裝、IP（矽智財）、高速傳輸晶片、印刷電路板、被動元件等，台廠皆占有關鍵地位。

至於伺服器方面，劉佩真說，品牌伺服器市場由國外大廠所掌控，不過，伺服器代工多由台廠主導，在AI領域同樣具有舉足輕重地位。

劉佩真表示，超微近來有意急起直追輝達的AI晶片領導地位，因目前台積電幾乎通吃AI晶片代工市場，不管未來如何競爭，AI晶片版圖如何挪移，預期台積電都將會是AI市場的最大贏家。