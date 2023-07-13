男子在臉書建立婚友社團，上傳許多未成年少女自我介紹、扭腰擺臀跳舞影片。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

男子仿效韓國女團方式，要求少女列隊依序自我介紹。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

男子還依「新貨上架」字眼物化少女們。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

男子在去年5月間，在臉書建立寮國婚友社團，網羅許多寮國未成年少女加入。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

自稱在寮國擔任工程師55歲陳姓男子，去年間在臉書創立婚友社團，介紹許多當地寮國未成年少女，不時在深夜直播少女扭腰擺臀性感影片，藉此吸引不少人留言詢問，還以「新貨上架」、「幼齒」等物化女性標題稱呼。移民署高雄市專勤隊網路巡邏發現，將依違反入出國及移民法明定跨國(境)婚姻媒合不得刊登廣告規定，裁罰鍰陳男新台幣10萬元。

據悉，陳男自稱在寮國擔任工程師，目前旅居國外，多年未回台。陳男於去年5月間，在臉書建立「寮國旅遊、婚友介紹」社團，網羅數十名寮國當地16、17歲未成年少女，仿效韓國女團方式，要求少女列隊依序自我介紹，以「哥哥們」稱呼觀眾，還強調自己「還單身」，並不時在深夜直播少女扭腰擺臀性感影片，同時張貼跨國婚姻媒合廣告貼文，藉此打開知名度，吸引許多人在下方爭相留言詢問。

另外，陳男還以「換換口味」、「新貨上架」、「幼齒」等物化女性標題稱呼這些少女們，讓一些熱心網友看不下去，在影片下方留言告誡陳男有觸法之嫌，但陳男不僅不聽取告誡，反而還在下方回覆該名網友需具備國際觀，甚至提出國外適婚年齡較低等不當訊息。

移民署高雄市專勤隊在去年11月間，透過網路巡邏發現此社團，蒐證調查後，經過「跨國境婚姻媒合審查小組」審議，確定陳男有涉嫌違反入出國及移民法明定跨國(境)婚姻媒合不得刊登廣告規定，裁罰陳男新台幣10萬元；後續還在追查有無媒合相關事證，如有發現陳男有求期約報酬，將重罰新台幣20萬元至100萬元罰鍰。