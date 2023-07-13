東森房屋東港加盟店協理郭懷志13日表示，根據實價登錄揭露，扣除一樓、地下室及親友交易後，今年前5月，東港的平均房價約為每坪14.7萬元，與去年同期的每坪11.4萬元相比，房價年漲幅高達29%，甚至還有新成屋的成交單價站上了3字頭，刷新歷史新紀錄。

他說，今年整體房市趨冷，但，東港卻能逆勢開出紅盤，主要是自住買盤、新案帶動、以及建設話題等三個方面的加持下，讓東港房價獲得支撐。

郭懷志指出，最近幾年，東港的買盤大多為自住客，投資客的量體相對較少，因此，區域房市受打炒房的衝擊相對有限。其次，在通膨、萬物皆漲、缺工少料的背景下，目前東港新案開價基本都在每坪18~23萬元上下，由於中古屋的定價通常會參考周邊新建案，眼看新案開價居高不下，中古屋的價格當然緊隨其後。

再者，東港的建設題材也很豐沛，高雄捷運小港東港線、藍色經濟整合示範計畫等項目規劃都為東港房市增添了不少話題性，如果上述建設項目均能得到落實，相信東港房價也會繼續穩步攀升。