行政院會今日通過性平三法修正草案，並增訂相關罰則。（行政院提供）

立法院臨時會預計7月底完成「性平三法」修法，行政院會今日通過修正草案送立院審議，針對最受外界矚目的加重懲罰，民事上新增懲罰性賠償，賠償金額為法院判定最高5倍，行政罰新增雇主為行為人時最高可罰100萬元；刑事上則新增利用權勢犯性騷擾罪者，加重其刑2分之1，最終達3年。

性別工作平等法、性別平等教育法及性騷擾防治法統稱「性平三法」，行政院日前責成政委羅秉成跨部會協調勞動部、教育部、衛福部等10多個部會完成修法草案，其中「性別工作平等法」改為「性別平等工作法」。新版修正草案將以「有效、友善、可信賴」為原則，以被害人為保護中心，全力防堵權勢性騷。

本次修法幅度頗高，其中性平、性騷法為全文修正，性工法則是逾半修正，含括公私部門，在罰則部分。主責性平法的教育部說，增訂行為人為學校校長、教師、職員或工友，學生因校園性別事件事件受有損害者應負損害賠償責任，法院得因被害人請求，依侵害情節，教職員工將負擔1倍至3倍懲罰性賠償金，校長為3倍至5倍。

在性工法方面，勞動部指出，為有效懲治最高負責人為性騷擾行為，如經認定有性騷擾行為，行政法可處1萬至100萬罰鍰，軍公教最高負責人亦適用。對於利用權勢進行性騷擾的行為人，被害人得請求損害額最高可至5倍懲罰性賠償金，使其獲得實質補償。

在性騷擾法部分，衛福部表示，修法將嚴懲並遏止權勢性騷擾，提高性騷擾行政及刑事責任，並增訂民事責任損害額1倍至3倍賠償金，行政罰最高處60萬元，刑事責任並增訂加重其刑2分之1規定，另定明法院並得因被害人之請求，依侵害情節，酌定損害額1倍至3倍民事懲罰性賠償金。

衛福部說，未來受理申訴窗口將明確化、簡化申訴流程，並視案件情節延長申訴期限2年至3年，同時增訂被害人保護專章；同時健全各機關性騷擾防治組織以及定明直轄市、縣(市)審議會委員組成比例等。