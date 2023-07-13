岸裡國小附設幼兒園開辦暑期延長照顧服務，台中市政府教育局長蔣偉民（左3）13日前往視察，孩童們於烹飪課進行爆米花，每位期待的看著鍋內動靜。（潘虹恩攝）

岸裡國小附設幼兒園開辦暑期延長照顧服務，台中市政府教育局長蔣偉民（前排左3）13日前往岸裡國小附幼視察暑期上課情形，和孩童一起爆米花。（潘虹恩攝）

每年暑假到來，雙薪家長總為家中幼兒的安置問題煩惱，台中市政府自今年7月1日起，全面補助公立幼兒園開辦延長照顧服務，5人即可成班，減輕家長育兒負擔。台中市政府教育局長蔣偉民13日前往岸裡國小附幼視察，更表示今年開辦數量較去年成長近1倍，近3400名兒童受惠。

過去台中市公立幼兒園（市立幼兒園、國小附設幼兒園）教保服務時間從上午8時至下午4時，人數須達10人才可申請，且國小附設幼兒園配合國小部寒暑假不提供教保服務，令不少家長困擾。中市府今年7月1日起，全面補助公立幼兒園開辦寒、暑假延長照顧服務，5人即可成班，而下午4時至6時依家長需求開辦。

蔣偉民13日上午前往岸裡國小附設幼兒園視察暑期上課情形，並一起上烹飪課做爆米花，現場孩子興奮圍在鍋子周遭，當玉米一顆顆爆開，發出一陣陣驚呼。蔣偉民說，暑期延長照顧服務從10人成班變成5人開班，孩子能在熟悉的環境中繼續學習，「家長安心，小朋友開心」。

他指出，去年暑期的延長照顧只有65園開班，今年則有131園開班，開班率達公立幼兒園的66％，共有近3400位小朋友受惠，對於台中市的孩子和父母是一大福利，且每小時收費是40元為六都最低，今年將入學的孩子也能申請參加8月班次。

岸裡國小校長楊朝銘表示，今年7月和8月分別有8位和12位孩子參加。現在少子化，每個小孩子都是寶貝，這項政策讓學校能好好照顧每個小朋友，也讓家長沒有後顧之憂。每日規畫課程包括小學銜接、互動式數學學習、體能活動及烹飪活動等。

教育局補充，如符合低收、中低收入戶等經濟弱勢家庭，暑假期間也有每月最高3500元補助，有需求之家長可逕向就讀之幼兒園洽詢。