內政部昨（12）日發布今年首季全國房價負擔能力指標，其中房價所得比為9.72倍，是2002年統計以來史上第2高，僅次於2022年第3季的9.8倍，讓網友嘲諷說「沒有創新高了！你們看政府是不是很棒！」

內政部發布2023年第1季房價負擔能力指標，全國房貸負擔率為41.19%，較上季上升0.94%，較去年同期上升2.84%，房價負擔能力維持「偏低」等級，而房價所得比則是9.72倍，是2002年第1季有統計以來史上第2高。

對此，內政部次長、國家住都中心代理董事長花敬群表示，台北市上一次合理的房價所得比，是出現在2000年之前，但是這20年以來，隨著台商資金回流等種種原因，使得現在房價上漲的倍數，已超過所得增加的倍數，達1倍；因此政府著手規畫興建社會住宅，提供更多的社宅供給量。

此事則在PTT、臉書等平台引起網友熱烈討論，說「小英政績」、「蔡英文德政」、「賴清德：房價有降啦」、「20年來經濟最好，嘻嘻」、「白飯比較重要好嗎」、「一堆打不到痛點的政策 跟我說在打房？」

還有不少人反串，酸「沒有創新高了！你們看政府是不是很棒！」「經濟最好、最高跟次高都是小英總統，讚」、「次高不是新高啊，有進步了」、「太棒了，才次高，民進黨有做事，我們下次繼續投」。