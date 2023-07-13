姜姓被告任職花蓮監獄，卻涉性侵未成年少女爆發後，於今年5月提前辦理退休。（羅亦晽攝）

任職於花蓮監獄、在武術界頗有名氣的姜姓教練，被查出涉嫌性侵未成年少女，今年警方接獲被害人報案展開調查，6月將全案移送花蓮地檢署偵辦，檢方查知被告任教職，案情有必要深入查辦，7月10日執行搜索後向法院申請羈押禁見獲准，不過，姜某卻於醜聞爆發，5月緊急提前辦理退休，檢警強調未延誤，一切依法偵辦。

被告姜某（62歲）因涉及妨害性自主性侵未成年少女，羈押於花蓮看守所禁見中。

花蓮地檢署主任檢察官廖倪凰表示，本署偵辦姜姓被告涉嫌妨害性自主案件，於7月10日到姜姓被告住處執行搜索後，認被告犯罪嫌疑重大，當天向法院聲請羈押禁見獲准，目前了解，受害人一名，相關搜索查證情形，

花檢呼籲，相關被害人如有類似情形，可與花檢聯繫提出告訴，本署會嚴格保護被害人身分，避免洩漏，請被害人無須擔心。

廖倪凰強調，檢方6月接獲警方移送，因涉及未成年防害性自主案，且被告任教職，檢方積極偵辦，至於被告提前辦理退休，檢方會進行了解。

花蓮監獄副典獄長吳必成表示，姜某任職主任管理員，已於今年5月1日辦理退休，他在監獄服務27年，未達應屆退休之齡，但他說母親年多病，退休想要多陪伴母親。至於其他涉及案件等不清楚。

花蓮警分局表示，警方查知，本案發生於去年暑假中，直到今年3月由家屬報案提告，因非現行犯，警方蒐證傳喚後，今年6月移送檢方偵辦，7月羈押。警方依法偵辦，至於案件發生中，嫌疑人5月辦理退休一事，警方強調均依法偵辦，絕無延宕。

據了解，被告姜姓管理員，於去年暑假期間在外教學生武術，趁學生在休息，伸出狼爪性侵。姜某在花蓮推展武術有成，不僅擔任跆拳道教官，也長期投入指導八極拳訓練，為國內訓練不少好手，卻爆發性侵未成年醜聞。