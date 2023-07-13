各地役男入伍時，當地政府都會贈送入伍禮。台中市市長盧秀燕日前在IG貼出影片，台中役男的入伍禮是一支「迷彩電子錶」，顏色還會依照不同軍種而有不同，其時尚外觀與防水、鬧鐘與計時功能，意外成最受歡迎、滿意度最高的紀念品。這支錶甚至掀起PTT鄉民暴動，紛紛直呼想要、羨慕，但台中市民政局表示，這是「市民限定」，只能對各地粉絲表示抱歉。

台中役男的入伍禮是一支「迷彩電子錶」，顏色還會依照不同軍種而有不同，空軍為「綠色」、陸軍為「綠色」、海軍為「卡其色」。（合成圖／取自盧秀燕IG）

盧秀燕日前在IG貼出一部短影音，她前往探視役男時，意外從大家口中得知，原來台中市民政局贈送入伍新兵的這支迷彩電子錶，竟然大受歡迎。役男們開心對市長分享使用心得，包括早上起床時有鬧鐘功能、防水效果很貼心等。盧也透露，市府送的手錶不只功能齊全，最特別的地方是，會依據不同軍種有不同顏色，像空軍就是迷彩藍色、海軍迷彩卡其色、陸軍迷彩綠色，「如果戴這個錶，就表示是台中的役男」。

台中役男的入伍禮是一支「迷彩電子錶」，顏色還會依照不同軍種而有不同，其時尚外觀與防水、鬧鐘與計時功能，意外在網路引爆熱潮。（合成圖／取自盧秀燕IG）

不僅「台中限定迷彩電子錶」大受好評，盧秀燕也展現「媽媽市長」的特質，拍著役男的肩膀向各位大男孩們喊話：「遵守規矩把兵當完，就是愛家人最好的方法。不要讓家人操心，不要讓市長操心，OK？」役男們則笑回：「OK！謝謝市長！」現場氣氛溫馨。

台中役男的入伍禮是一支「迷彩電子錶」，顏色還會依照不同軍種而有不同，其時尚外觀與防水、鬧鐘與計時功能，意外在網路引爆熱潮。（合成圖／取自盧秀燕IG）

值得注意的是，該影片在PTT論壇引發熱烈討論，網友都非常喜愛這款電子錶，湧入留言：「這個讚」、「我也要」、「這個有厲害」、「台中橋本環奈送禮送到心坎裡」、「果然是媽媽市長，懂孩子們真正需要啥」、「送手錶比一堆送啥電話卡的好」。