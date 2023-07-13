在5月底至6月底這段期間，美國央行有5個轄區回報經濟活動有些增長、5個轄區稱經濟沒有變化，另外兩個地區回報經濟活動溫和放緩，總體而言，美國經濟活動在近幾周來小幅成長，聯準會在報告中做出結論，稱未來數個月美國總體經濟料將維持緩慢增長。

此外，該報告呈現的景況大致吻合近期發布、顯示美國通膨壓力持續減輕的數據。

報告指出，總體而言價格溫和上揚，有些地區稱價格上漲的速度有所放緩。該報告並注意到企業將上漲的投入成本轉嫁給消費者的程度不同。結論是未來幾個月，價格預期總體持平或下行。

《褐皮書》並指出美國就業持續小幅成長，一些地區的合約顯示薪資增長正在重返疫前的水準。目前美國的薪資增長仍然高於聯準會認為與低通膨一致的水準。

整體而言，這份報告呈現出美國經濟正逐漸適應聯準會的大幅升息，而升息的影響因地區與經濟領域而有所差異。

聯準會將在7月25、26日召開貨幣政策會議。儘管最新發布的6月通膨數據進一步放緩，但金融市場仍普遍預期該美國央行在6月會議選擇暫停升息後，將在7月會議恢復升息25個基點。不過，這可能是本緊縮周期最後一次升息的預期也在升溫。

美國6月消費者物價指數（CPI）年漲3.0%，較5月的年漲4.0%大幅放緩，並創下2021年3月以來最小漲幅；月漲0.2%，低於市場預期的月漲0.3%。

排除波動性較大的能源與食品價格後，6月核心CPI月漲0.2%，低於5月的月漲0.4%與市場預期的月漲0.3%，並創下2021年8月以來最小漲幅。與去年同期相比，6月核心CPI上漲4.8%，低於5月份的年漲5.3%和市場預估的年漲5%，並創下2021年10月以來新低。6月民間部門每周平均實質所得增加0.5%。

有「聯準會傳聲筒」之稱的《華爾街日報》記者Nick Timiraos 周三撰文表示，美國6月CPI年增幅創下26個月新低，使聯準會在7月升息後就此打住的可能性升高，即7月可能是今年最後一次升息。