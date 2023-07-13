新竹縣政府為提高在地長者及身心障礙者社會參與，設置敬老愛心卡，提供符合資格者搭乘大眾運輸交通工具及計程車，為擴大敬老愛心卡服務效能，社會處爭取敬老愛心卡得搭乘火車，並積極與台鐵溝通、配合，將於8月1日正式上路，新竹地區20個台鐵站點均能使用。

社會處去年起即積極與台鐵溝通，盼能盡早增加竹縣敬老愛心卡多元使用範圍，期間多次公文往來，社會處長陳欣怡12日也北上前往立院參與立委林思銘與台鐵局長杜微等人的討論會議。台鐵局長杜微回應社會處，確定新竹縣、市的敬老愛心卡搭乘台鐵8月1日上路，新竹地區20個台鐵站點8月1日起均可使用。

目前台鐵在新竹地區的站點包含西部幹線的北湖、湖口、新豐、竹北、北新竹、新竹、三姓橋、香山，以及內灣支線的竹中、上員、榮華、竹東、橫山、九讚頭、合興、富貴、內灣、千甲、新莊，還有六家支線的六家站，其中新竹縣轄內即有14站、新竹市6個站。

8月1日起縣民持敬老愛心卡搭乘台鐵，只要起、迄站其中1站為新竹區域，單趟次最多補助乘車票價50元，並提醒民眾務必注意，敬老愛心卡可搭乘的車種，不包括觀光列車、團體列車、太魯閣列車、普悠瑪列車、3000型自強號及其他台鐵指定列車（具專屬性及不發售無座票之列車），其餘車種則不限搭乘。