據自由亞洲電台報導，隨著美中競爭以及兩岸衝突日趨升級，台灣議題成為國際社會關注的焦點。究竟台灣海峽會不會爆發戰爭？若是中國入侵台灣，解放軍的攻台時間點又會是什麼時候呢？美國華盛頓智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）當地時間12日針對上述議題舉行研討會，一名美國專家從金融趨勢分析，中國大陸或許在12至18個月內攻打台灣。

隨著台灣總統大選即將在明年初展開，台海安全問題再度成為各界關注焦點。7月24日，台灣將進行年度漢光39號實兵演練，台灣的國軍將實際操演如何應對中國可能的侵襲，台灣的各縣市也將在同一時間演練如何進行防空演習及疏散避難。

報導稱，與此同時，美國華盛頓智庫哈德遜研究所12日召開研討會，與會學者針對中國的攻台時間表進行討論。會上，海曼資本管理公司（Hayman Capital Management l.p.）的創始人凱爾·巴斯（Kyle Bass）認為，在不遠的將來，中國國家主席習近平有高度可能性會決定出兵台灣。巴斯指出，北京當局自2020年以來，修改了眾多法律整合國內資源，同時也透過石油進口多元化、加大黃金儲備、增加糧食存量等作法，為對台出兵做準備。

美專家：中國攻台第一步是切斷台灣對外通信

巴斯分析，若是台海戰爭爆發，中國的首要目標便是對台灣實施訊息封鎖，這是中國從俄烏戰爭中學到的一課：「如果中國攻打台灣，訊息控制會是關鍵，中國共產黨很常提到切斷台灣與世界的訊息流動很重要。在聯合利劍演習之前，中國將台灣島與馬祖之間的電纜切斷，由此你就可以知道中國的意圖為何。」

巴斯認為，中國如今出現屏蔽經濟數據的狀況，這也是在為武統台灣做準備：「我們現在只能拿到習近平核准後的經濟數據，我們拿不到其它資料，這是一種戰略，儘管我們知道中國的青年失業率達到20％、中國的經濟表現不佳，但習近平不想要西方媒體對於中國的經濟問題不斷報導，因此他決定直接把數據隱藏。」

專家：習近平的攻台決定不會出於理性

巴斯從金融趨勢分析指出，中國很可能將在未來的12到18個月攻台：「中國希望在被偵查到之前便開始攻擊，因此我認為，中國攻台的時間會比想像中的快。」

中國會在什麼時間攻台，各方有不同的看法。美國空軍一位上將在一份洩露的內部文件中預測，2025年美國與中國將為台灣開戰。去年10月，美國海軍的一位將領預測，美國軍隊最早需要在今年為與中國發生潛在衝突做好準備。另外，美國前印太司令部司令最近也表示，他堅持認為中國會在2027年前入侵台灣。

巴斯還談到，在武統台灣的議題上，習近平不是理性行為者，換言之，儘管攻打台灣會拖垮中國經濟並危害中國在國際社會的聲望，習近平還是會一意孤行。同時，巴斯也認為，統一台灣不會是北京當局的最終目標，台灣只會是中國將影響力擴張至東南亞以及太平洋島國的墊腳石。