有民眾透過臉書社團發文指出，小孩在士林區某補習班上課8天就被老師打2至3次，近期還因學童字醜打人，太誇張過分。台北市教育局13日表示，已嚴正警告該補習班落實正向管教，不得體罰學生，後續將依兒少保護案件處理，針對該案進行行政調查，如送請社會局判定違法，該教師可能1年至4年或終身不得擔任補習班人員。

教育局昨接獲民眾陳情後，以兒少保護案件流程處理，除了聯繫雙方了解案情，也檢視補習班監視器畫面，補習班教師在指導學童課業時，拍打學童前臂數次。

教育局轉述，補習班解釋，該師為督促學生字體工整，拍打學生手臂，事後向家長道歉，表示一切配合相關單位調查處理。學童家長則表示，已向警察局報案，將同步採取司法途徑。

教育局表示，後續依兒少保護案件處理流程進行行政調查，並將調查報告交由社會局依兒少權法處理。經社會局判定違反兒少權法，教育局會將該教師提至補習班不適任人員認定委員會，依情節判定1年至4年或終身不得擔任補習班人員，也會檢討補習班負責人管理責任。

教育局強調，已嚴正警告該補習班，應落實正向管教，維護學生權益，也向各補習班宣導嚴禁體罰學生，過往有兒少保護案件記錄補習班列為高風險業者，將加強稽查密度，兒少保護法令宣導也已列入教育局辦理補習班班務研習課程。

該補習班負責人透過臉書發文表示，教師基於求好心切發生拍打學生手部事情，在此向大家說對不起，補習班一定深刻檢討與負責。