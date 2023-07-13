佳世達今早股價再創20年新高，盤中漲幅逾8%，接近漲停，市值突破千億元。佳世達2022年合併營收以2398億元刷新歷史紀錄，每股稅後純益(EPS)4.2元，派發現金股利2元。今年上半年營收為1025.5億元，年減17%，下半年營收預估是逐季走高；佳世達大艦隊持續擴大醫療布局，目標朝2027年高附加價值事業獲利過半目標邁進，追求永續經營。

佳世達董事長陳其宏日前表示，今年以來積極擴大醫療相關布局，以通路先行和醫藥不分家的策略思維，提高明基醫院持股，並投資諾貝兒寶貝(丁丁藥局)股權28.54%，透過藥局通路掌握需求趨勢的變化，期望能以佳世達的創新科技能力結合藥學專業，聯手拓展樂齡通路服務的商機。

佳世達為達到2027年高附加價值事業獲利過半之目標，仍聚焦於優化現有事業經營、快速擴大醫療事業、加速解決方案開發與布局網路通訊事業四大營運方針。