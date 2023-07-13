全球醫院積極朝向數位化前進，醫療AI是智慧醫療發展上非常重要的一環，醫揚近幾年近幾年從四大方向布局醫療AI，布局醫療AI，主要產品線包括行動護理站、生理監測、醫療輔具等等。醫揚首季已拿下法國四年2023~2027聯合醫院採購案，下半年也將推出很多新品，法人樂觀看待今年度的營運表現。

長佳智能專長於「腦神經」、「心血管」與「癌症」等急重症的醫療AI，並已獲得10項台灣TFDA與6項美國FDA醫材上市許可，今年除了在新專利、新技術與新產品等方面持續保持過去的研發動能與取證速度外，也將拓展已上市產品在國內外的市場列為重點。

據Grand View Research 2021年的報導，全球醫療保健AI市場規模2020年為67億美元，2021年為104億美元，預估2022年起至2028年，複合年增長率為41.8%，到2028年市場規模將達到1,202億美元。