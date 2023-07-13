韓國知名實況主「企鵝妹」（Jinny柳允進）擁甜美顏值、清純形象，她親民、可愛的直播風格，在台灣紅極一時，4月更挑戰徒步環島，在42天共走1076公里，還掀起粉絲一波「追星潮」，不過企鵝妹離台後，名氣和討論度也跟著下降，就有網友問：「還有人在追企鵝妹Jinny允進直播嗎？」也讓企鵝妹近況曝光了。

企鵝妹以直播打開知名度，4月徒步環島後，她在台灣的最後一夜，還到西門町街頭獻唱，企鵝妹一舉一動都是話題，不過隨著企鵝妹離台後，名氣和討論度也跟著下降，有網友在PTT以發文問：「八卦會不會忘了企鵝妹惹？」、「還有人在追企鵝妹Jinny允進直播嗎？」

企鵝妹近日消失在各大媒體版面，網友紛紛留言：「白飯正夯」、「過氣了」、「過氣鵝妹」、「只是1個來台灣淘金的韓國妹子而已」、「忘就忘了，也是因為走台灣才關注」。

其實，企鵝妹離開台灣後，接著就和家人到奧地利維也納旅行，並開實況分享過程，企鵝妹近期都在歐洲，昨（12日）則在IG透露，她在挪威，「這裡很漂亮但是超級冷」。