信驊6月營收2.26億元，月增0.3％、年減55.22％；累計1～6月營收13.49億元，年減47.63％；第二季營收6.8億元，季增1.59％。

信驊上半年營收表現略顯保守，主要是因為在宏觀經濟逆風下，美國、大陸超大型企業資本支出減緩所致。展望下半年，隨著Intel Eagle Stream與AMD Genoa 放量，BMC新品出貨比重將成長至30%以上，ASP較前代產品高20%，有助於反映在財報上。

近期AI(人工智慧)火熱，也讓AI伺服器題材發酵，外資圈就樂觀估計今年整體AI伺服器的出貨量將成長60~70%，更勝之前50%的預估。只是，考量AI伺服器占比信驊貢獻仍小，且AI伺服器的動能強勁恐壓縮到傳統伺服器市場復甦表現，目前信驊營運動能主要還是來自傳統伺服器，AI伺服器貢獻仍待時間發酵。

就長線來看，AI伺服器對信驊依舊是一正面題材，將會AI為信驊帶來新的機會。由於每台AI伺服器將搭載3~5顆BMC，將帶動信驊BMC出貨表現。