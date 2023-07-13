台灣高檔吃到飽連鎖品牌「饗賓餐旅」旗下備受期待與矚目的頂級自助餐「饗 A Joy」，今早9點開放訂位，網路訂位的瞬間網站被塞爆，網路不停顯示「Loading」字樣。記者致電饗賓餐旅，業者回應現在假日訂位已全滿，平日中午仍有零星座位，而訂位官網開放後最高峰值達到5秒1.1萬。

台灣人愛吃Buffet，也因此「饗 A Joy」從一開始籌備到訂位，都受到關注。根據最新資料，「饗」的各餐期價格分別是每人3280、3880元，加上服務費破4000元，打破美福飯店自助餐的價格，堪稱台灣吃到飽的天花板。即使要價不便宜，今早開放網路與電話訂位，仍造成一位難求。

「饗」位於台北101的86樓，為全台地理位置最高的吃到飽餐廳，價格也是目前吃到飽最貴。店內共設有282席座位，店內估計將提供帝王蟹腳、牛排、生魚片、壽司、扇貝、小籠包、龍蝦等多種食材，均採無限量供應。